Симптомы гриппа и коронавируса похожи, поэтому стоит знать, как отличить одну болезнь от другой.

При гриппе температура тела часто поднимается до высоких отметок - вплоть до 40 градусов, также ясно наблюдается слабость и ломота во всем теле. Многие зараженные коронавирусом же чувствуют потерю обоняния, вкусы притупляются.

Об этом рассказал специалист московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, его слова приводит радиостанция "Говорит Москва".

В то же время специалист отметил, что коронавирусная инфекция может протекать у людей совершенно по-разному.

"Эта болезнь до конца не изучена. Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьезным поражением легочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе", - уточнил он.

Напомним, что Минздрав рассказал, почему антибиотики не помогают от простуды и гриппа.

Ранее "Страна" писала, что ученым из Королевского колледжа Лондона удалось выделить шесть форм болезни Covid-19, которые отличаются между собой по симптомам и тяжести течения.