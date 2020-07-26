Сегодня в России отмечают День Военно-морского флота. По этому случаю в нескольких городах Российской Федерации, а также в аннексированном Крыму и Сирии прошел торжественный парад.

Об этом в воскресенье, 26 июля, информирует РИА Новости.

Сообщается, что главный парад прошел сегодня в Санкт-Петербурге. На нем присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин, который даже успел покататься на катере вокруг парадного строя боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде.

Примечательно, что военный смотр прошел при малом скоплении зрителей. В связи с профилактическими мероприятиями по недопущению распространения коронавируса на парад можно было попасть только по пропускам.

Также парад состоялся и в оккупированном Севастополе. Праздник начался с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. Затем были показаны элементы боевой подготовки. Сейчас в городе проходят экскурсии на боевые корабли и проводится показ боевой техники.

А во Владивостоке после окончания торжественных мероприятий прогремел яркий салют.

Празднования дня ВМФ Российской Федерации прошли и в Сирии, в порту Тартус. Там в праздничных мероприятиях приняли участие 9 российских боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, 14 летательных аппаратов Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России, а также два ракетных катера ВМС Сирии.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский также принял участие в параде ВМФ Украины в Одессе. Мероприятие прошло на фоне затонувшего токсичного танкера Delfi.

Стоит отметить, что на одном из прошлых парадов ко дню ВМФ России был задействован корабль-робот.