Наибольший прирост новых случаев коронавирусной болезни наблюдается во Львовской области. При этом за сутки в Черкасской и Херсонской областях не выявили ни одного случая коронавируса.

Об этом гласят данные Минздрава по состоянию на воскресенье, 26 июля.

Так, министерство здравоохранения показало карту заболеваемости Covid-19 по регионам Украины. За последние сутки заразилось 972 человека.

Винницкая область - 2 549 случаев (+37 за сутки)

Волынская область - 3 560 (+57)

Днепропетровская область - 1 329 (+12)

Донецкая область - 850 (+8)

Житомирская область - 1 709 (+18)

Закарпатская область - 4 841 (+67)

Запорожская область - 734 (+9)

Ивано-Франковская область - 4 025 (+88)

Кировоградская область - 693 (+3)

Киев - 7 620 (+95)

Киевская область - 3 503 (+42)

Львовская область - 8 832 (+130)

Луганская область - 120 (+1)

Николаевская область - 546 (+7)

Одесская область - 2 907 (+61)

Полтавская область - 394 (+6)

Ровенская область - 5 623 (+81)

Сумская область - 430 (+19)

Тернопольская область - 2 725 (+53)

Харьковская область - 3 381 (+39)

Херсонская область - 219 (0)

Хмельницкая область - 1 059 (+22)

Черновицкая область - 5 592 (+44)

Черкасская область - 897 (0)

Черниговская область - 711 (+21)

Подтверждено 64849 случаев COVID-19, из них 35 807 выздоровели, 1605 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 920 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 26.07 составляет 27437.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (265) Закарпатской (223,8) областях и в городе Киев (159,8). На стационарном лечении находится 3812 человек, из них 80 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 16760 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 488 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях. Заболевание было подтверждено в 4596 детей и 8337 медиков, из них 6029 медработников выздоровели. За сутки исследовано 12559 образцов методом ПЦР. Всего проведено 963 641 ПЦР-исследований.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине 9 областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина. Туда же добавили Ровенскую область, где сегодня подтвердились 130 случаев заражения.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки в Украине коронавирусная болезнь подтвердилась у 63 медиков и 67 детей.