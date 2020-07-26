В Украине в последний понедельник июля - 27 числа - будет теплая погода на всей территории страны. Во всех западных регионах и частично на юго-востоке ожидаются дожди.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

Во всех западных областях пройдут дожди с грозами, также будет дождливо в Житомире. Температура днем ожидается от +23 до +29 градусов, самым прохладным будет Ужгород, Львов и Ивано-Франковск. Температура ночью ожидается в районе +16 градусов.

Север, центр и частично юго-восток будут теплыми и сухими с небольшой облачностью. Температура в среднем будет +29...+32 градуса днем и до +18 ночью.

Дожди зальют Донецк, Запорожье, Херсон и Крым, но там тоже будет тепло - до +32 днем и до +22 ночью.

Скриншот:meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что в разгар июля карпатский курорт Яремче в Ивано-Франковской области засыпало градом, а все окрестности - снегом.

Также мы рассказывали, что в Кирилловке нашествие медуз. Из-за этого многие отдыхающие предпочитают не заходить в море и отдыхать на берегу.