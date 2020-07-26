Министерство здравоохранения Украины исключило из протокола лечения зараженных коронавирусом два препарата - "Лопинавир" и "Ритонавир". Также был пересмотрен протокол использования гидроксихлорохина.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

"Полностью были исключены из протокола применения такие лекарства как "Лопинавир" и "Ритонавир". Также были внесены изменения относительно схем применения гидроксихлорохина, который будет использоваться при состояниях средней тяжести, - сказал он.

Степанов уточнил, что исключение препаратов осуществляется, исходя из опыта украинских и зарубежных врачей.

Минздрав исключил из протокола лечения зараженных коронавирусом два препарата. Смотреть с 5:00. Видео: YouTube/112 Украина

До этого мы рассказывали, что в ходе этого же брифинга Степанов рассказал о том, что в протокол лечения зараженных коронавирусом включили дексаметазон. Их будут давать больным под присмотром врачей.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, коронавирус подтвердился еще у 920 граждан Украины. Общее число заболевших достигло 64 849 человек. Из них в Киеве подтвердились 95 случаев заражения.