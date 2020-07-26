В городе Остин (штат Техас, США) водитель застрелил участника акции протеста BLM против полицейского насилия и расизма после того, как тот подошел к его авто.

Об этом в воскресенье, 26 июля, информирует Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Мужчину застрелили во время протеста в Техасе, когда он подошел к транспортному средству, а водитель открыл огонь", - говорится в сообщении.

По данным информагентства, инцидент произошел в субботу, 25 июля, около 22:00 во время акции протеста Black Lives Matter. Раненый мужчина был госпитализирован, но скончался в клинике.

Отмечается, что автомобиль, которым управлял выстреливший мужчина, направлялся в сторону участников акции протеста. Один из демонстрантов с винтовкой в руках подошел к транспорту и был застрелен водителем. После этого стрелок скрылся с места происшествия.

Напомним, что в Сиэтле (США, штат Вашингтон) возобновились уличные акции протеста BLM, которые сопровождаются массовыми беспорядками. Задержаны 45 человек, 21 правоохранитель ранен, один сотрудник полиции госпитализирован.

Стоит отметить, что в США не утихают протесты после убийства копом афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая.