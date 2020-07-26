В приложении мессенджера появилась долгожданная функция видеозвонков. Сейчас разработчики только тестируют возможность видеовызовов, однако испытать ее уже могут и обычные пользователи, у которых есть устройства на iOS.

Об этом в воскресенье, 26 июля, информирует портал "Код Дурова".

Так в версии приложения 6.3 уже включена функция видеозвонков. Чтобы ее активировать, необходимо:

10 раз нажать на значок настроек в приложении





включить функцию Experimental Feature (экспериментальные функции)





зайти в профиль, потянуть аватарку вниз.

Чтобы совершить видеозвонок у собеседника также должна быть включена эта функция. Пока неизвестно, когда видеовызовы станут полностью доступны на всех смартфонах.

Напомним, что основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление этой функции еще в апреле.

Также мы сообщали, что недавно российские власти приняли решение разблокировать мессенджер Telegram на территории страны.