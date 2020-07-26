По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине 9 областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина. Туда же добавили Ровенскую область, где сегодня подтвердились 130 случаев заражения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, критерию заполненности коек в больницах не соответствует Закарпатская область, где загружены 63,18% коек.

По показателю позитивных результатов не соответствуют Волынская (20,26%), Ивано-Франковская (12,56%), Львовская (11,05%), Тернопольская (11,96%) и Черновицкая (11,27%) области.

А вот критерию динамики распространения (не более 10%) не соответствуют Винницкая (21,63%), Волынская (41,45%), Житомирская (57,99%), Ивано-Франковская (24,06%), Ривненская (11,60%), Тернопольская (87,74%) и Черновицкая (38,89%) области.

Уточняется, что в Киеве заполненность коек составляет 37,37%, количество тестирований на 100 000 населения - 124,24, доля позитивных ПЦР-тестов - 3,87%. Динамика находится на уровне 11,82%.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, коронавирус подтвердился еще у 920 граждан Украины. Общее число заболевших достигло 64 849 человек. Из них в Киеве подтвердились 95 случаев заражения.