Вчера, 25 июля, в Харькове нетрезвый мужчина угрожал ножом прохожим и бросался под автомобили. Через некоторое время его увезла бригада "скорой".

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Так, в субботу, в 20:24 в полицию поступила информация о том, что возле дома на Троицком переулке неизвестный угрожает ножом прохожим.

"При выезде на место полицейские обнаружили нетрезвого гражданина на велосипеде, который бросался под автомобили и угрожал прохожим применением ножа. От действий мужчины никто не пострадал. Гражданина с места происшествия забрала бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Данные об инциденте внесены в Единый учет заявлений и сообщений.

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