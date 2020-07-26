Папа Римский Франциск заявил, что решение прекратить огонь на территории Донбасса с понедельника, 27 июля, является знаком доброй воли.

Об этом он сообщил во время воскресной молитвы "Ангел Господень", передают "РИА Новости".

"Я узнал, что недавно в Минске членами трехсторонней контактной группы было принято решение о новом прекращении огня, касающемся зоны Донбасса. Благодарю за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом измученном регионе, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец-то осуществлено на практике, в том числе и посредством эффективного процесса разоружения и удаления мин", - сказал Понтифик.

Папа Франциск уточнил, что решение поможет "восстановить доверие" и создаст предпосылки для примирения людей.

Напомним, так называемый начальник "управления народной милиции ДНР" Денис Синенков заявил, что с завтрашнего дня, 27 июля, "народной милиции" на линии соприкосновения будет запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.

Также "Страна" писала, что вчера режим полного прекращения огня подтвердили и в ВСУ.