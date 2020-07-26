Вчера вечером, 25 июля, в Одессе из окна 6-го этажа жилого дома выпал ребенок, которому было всего полтора года. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом в воскресенье, 26 июля, информирует УНИАН.

Сообщается, что трагедия разыгралась на улице Балковская, 193.

"Выпал полуторагодовалый ребенок из окна 6-го этажа. Разбился насмерть. Трагедия произошла в семье представителей азербайджанской диаспоры", - утверждают очевидцы.

Через некоторое время после происшествия на месте собралось много представителей азербайджанской общины. Мать погибшего находилась в шоковом состоянии, с ней работали медики скорой помощи. Также к месту трагедии в нескольких машинах приехали правоохранители. Полиция пока никак не прокомментировала этот инцидент.

Напомним, недавно в июне за один день в Киеве было зарегистрировано четыре падения с высоты. При этом двое случаев - с участием детей. Умер трехлетний мальчик.

Ранее мы писали о том, как в столице на улице Ивана Мазепы, 14, женщина с трехлетним ребенком выпали из окна четвертого этажа многоэтажного дома. Мать пострадавшей рассказала, что у ее дочери была депрессия.