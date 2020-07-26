Министерство Украины решило изменить протокол лечения граждан, у которых подтвердился коронавирус. В список лекарственных средств добавили дексаметазон.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время ежедневного брифинга, видео которого опубликовано на Facebook.

"Были внесены изменения в протоколы лечения. Какие именно изменения? Был добавлен дексаметазон", - сказал он.

Степанов уточнил, что препарат будут применять исключительно при кислородозависимом состоянии пациента, и только под присмотром врача.

"Его ни в коем случае нельзя использовать амбулаторно, потому что это достаточно серьезный препарат и его использование без присмотра врача будет вредить вашему здоровью", - рассказал он.

Обратим внимание, что дексаметазон является синтетическим гормоном коры надпочечников, который оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действие, а также влияет на энергетический метаболизм и обмен глюкозы. Его используют в случаях заболевания эндокринной системы, заболеваниях кожи и т. д. Он противопоказан женщинам, которые кормят грудью.

Минздрав Украины изменил протокол лечения больных коронавирусом. Смотреть с 5:30. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, коронавирус подтвердился еще у 920 граждан Украины. Общее число заболевших достигло 64 849 человек. Из них в Киеве подтвердились 95 случаев заражения.