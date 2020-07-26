Мэр Киева Виталий Кличко лично поймал двоих парней, которые разрисовали одну из стен столицы на улице Стрелецкой, и вызвал полицию.

Об этом в воскресенье, 26 июля, городской голова написал в своем Facebook.

"Друзья! Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, что тоже недавно отремонтировали.

Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции. На видео - оба молодчика есть, так что, найдем и беглеца. Давайте любить и беречь свой город! И приумножать его красоту, а не портить", - написал мэр.

Примечательно, что на кадрах запечатлено, что рядом с задержанными парнями на стене размещена надпись "White lives matter" (Жизни белых имеют значение - Ред.). Обычно этот лозунг используют оппоненты тех, кто протестует против полицейского насилия и расизма в рамках акций "Black lives matter" (Жизни темнокожих имеют значение - Ред.).

Напомним, недавно Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в Киеве в связи с недавним терактом в Луцке.

Ранее мы писали, что мэр столицы анонсировал масштабную реконструкцию центра города в 2021 году.