В воскресенье, 26 июля, в общежитии Института специальной связи и защиты Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского" зафиксирована массовая вспышка коронавируса. Заболели 52 человека.

Об этом сообщил директор государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" Сергей Чумак, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, в одном из общежитий подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

"Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчерашний день в учреждении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - сказал он.

Также он уточнил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших", - рассказал он.

Напомним, в Киеве сразу у нескольких сотрудников Голосеевского районного суда подтвердилась коронавирусная болезнь Covid-19. При этом суд не закрывается на карантин, однако некоторые изменения в его работе все-таки произойдут.

Также "Страна" писала, что в июне в Лычаковском районном суде Львова также была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Пять работников учреждения заболели Covid-19, а у еще одного сотрудника обнаружили антитела.