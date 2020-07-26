Автомобиль, который сегодня в Берлине протаранил группу людей на большой скорости, имел эстонские номерные знаки. Полицейские предварительно исключили версию о теракте.

Об этом в воскресенье, 26 июля, информирует ERR Uudised.

Сообщается, что ДТП на "Mercedes" устроил 24-летний водитель, его на месте аварии задержали правоохранители. Автомобиль уже обыскали на предмет наличия взрывчатки, никаких опасных предметов найдено не было.

В свою очередь представители полиции Берлина утверждают, что у стражей порядка на данный момент нет оснований говорить, что наезд был совершен в рамках теракта. По предварительной информации автомобиль, который ехал на большой скорости, занесло на повороте.

По данным спасателей, в результате наезда пострадали 7 человек, из них пятеро получили тяжелые травмы. Кроме того, один из пешеходов оказался под автомобилем в момент аварии, его на месте происшествия реанимировали медики.

Напомним, авария произошла в районе Шарлоттенбург, рядом с Харденбергплатц и Берлинским зоопарком.

Ранее мы писали о том, как в США, в штате Нью-Йорк, во время акций протеста американцев, возмущенных убийством темнокожего Джорджа Флойда, внедорожник наехал на толпу сотрудников полиции.