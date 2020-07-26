Российское министерство обороны заявило, что испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно завершены. Их проводили на фрегате "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

Об этом сообщает "Коммерсант".

"Успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Проведенные с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета", - говорится в сообщении.

О получении гиперзвукового оружия Военно-морским флотом во время парада в честь Дня ВМФ заявил президент России Владимир Путин.

Напомним, в День России, который отмечался 12 июня, в состав Военно-морского флота РФ был принят новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" под названием "Князь Владимир".

Ранее "Страна" публиковала изображения четырех прототипов будущего авианосца, который пополнит ВМФ России.