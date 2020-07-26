В аннексированном Симферополе нашли метрвым сына крымского политзаключенного Руслана Сулейманова. Тело трехлетнего ребенка было обнаружено в сливной яме возле дома активиста.

Об этом в воскресенье, 26 июля, написала местная журналистка Лиля Буджурова в своем Facebook.

Она рассказала, что к дому Сулейманова приехала машина, чтобы выкачать сливную яму. Через некоторое время оттуда послышались крики и всех присутствующих на этом месте попросили отойти в сторону. После этого территорию вокруг ямы оградили сигнальной лентой. Тело трехлетнего Маси Сулейманова нашли в сливной яме.

"Ужасное горе. Мальчика нашли мертвым в сливной яме рядом с домом", - написала Буджурова.

Поиски мальчика длились почти три дня, с 24 июля. В последний раз ребенка видели 24 июля около 18:00, он играл возле своего дома. 23 июля суд в Сочи продлил арест отцу погибшего ребенка, активисту Руслану Сулейманову до середины сентября.

Напомним, что 27 марта прошлого года в аннексированном Крыму крымских татар, в числе которых был и Сулейманов, вывезли в Ростовскую область, их разместили в пяти разных СИЗО.

Их задержали по делу об участии в религиозной исламской организации "Хизб ут-Тахрир", признанной Россией экстремистской.