Так называемый начальник "управления народной милиции ДНР" Денис Синенков заявил, что с завтрашнего дня, 27 июля, "народной милиции" на линии соприкосновения будет запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.

Об этом сообщают СМИ "ДНР".

Уточняется, что в подразделениях будет проведен соответствующий инструктаж относительно бессрочного перемирия. А в случае агрессии будут приняты "адекватные действия".

"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля 2020 года на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня.

Всем военнослужащим народной милиции с 00.01 часов, 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.

По поручению главы "ДНР" в Управлении народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись.

Кроме того, командирами всех подразделений произведен инструктаж личного состава. Военнослужащие понимают и поддерживают принятое контактной группой решение о бессрочном перемирии. Также доведен перечень дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня. По всей линии соприкосновения в каждом подразделении командирами осуществляется контроль за выполнением достигнутых договоренностей.

В случае агрессии со стороны противника Народная Милиция, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям", - идет речь в заявлении так называемого начальника милиции "ДНР".

Напомним, что вчера режим полного прекращения огня подтвердили и в ВСУ.

Ранее мы публиковали полный текст документа, которым закреплен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

"Страна" также подробно анализировала, что значит новая схема прекращения огня, которая вступит в силу с 27 июня.