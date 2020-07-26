В Альпах рухнул самолет, 4 человека погибли на месте. Видео
В швейцарских Альпах в результате крушения легкомоторного самолета погиб весь экипаж из четырех человек.
Об этом в воскресенье, 26 июля, передает телеканал Euronews.
Сообщается, что авиакатастрофа произошла в кантоне Вале, на высоте около 3 000 метров над уровнем моря. Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что на борту находились граждане Швейцарии и Австрии. Все они погибли в результате падения крылатой машины.
Видео: YouTube/ Euronews Русский
Напомним, недавно в Германии легкомоторный спортивный самолет рухнул на крышу жилого дома, в результате чего три человека погибли. Без матери осталась двухлетняя девочка.
Ранее мы писали о том, как в прошлом месяце в Одессе самолет упал на здание гипермаркета. Погибли оба пилота.
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