В швейцарских Альпах в результате крушения легкомоторного самолета погиб весь экипаж из четырех человек.

Об этом в воскресенье, 26 июля, передает телеканал Euronews.

Сообщается, что авиакатастрофа произошла в кантоне Вале, на высоте около 3 000 метров над уровнем моря. Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что на борту находились граждане Швейцарии и Австрии. Все они погибли в результате падения крылатой машины.

Видео: YouTube/ Euronews Русский

Напомним, недавно в Германии легкомоторный спортивный самолет рухнул на крышу жилого дома, в результате чего три человека погибли. Без матери осталась двухлетняя девочка.

Ранее мы писали о том, как в прошлом месяце в Одессе самолет упал на здание гипермаркета. Погибли оба пилота.