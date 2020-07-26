Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников женился на ведущей телеканала ICTV Юлия Зорий.

Об этом в субботу, 25 июля, сообщила пресс-служба ICTV.

Сообщается, что пара переносила дату свадьбы в связи с эпидемией коронавирусной болезни в Украине, однако, по словам телеведущей, это их не смутило.

"Брак мы регистрировали в центре предоставления административных услуг в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других", - рассказал 54-летний Резников.

На торжественной церемонии присутствовали только свидетели, брат вице-премьера, сестра Юлии Зорий и "двое звездных гостей". Более масштабное празднование запланировано на поздний срок из-за эпидемиологической картины в стране.

Напомним, что помолвка Резникова и Зорий состоялась в День всех влюбленных, 14 февраля этого года.

Ранее мы писали о том, что Резников стал министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий при премьере Денисе Шмыгале 4 марта.