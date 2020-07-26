Виновником аварии, которая произошла 19 июля в селе Верчаны во Львовской области, оказался сотрудник полиции. Он решил скрыться с места ДТП после того, как сбил местного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями 22 июля полицейские установили, что к совершению ДТП причастен 34-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины, который управлял автомобилем ВАЗ-2107. Автомобиль правоохранители изъяли", - говорится в сообщении.

Руководитель полиции Львовской области Василий Виконский 23 июля уволил виновника ДТП. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. По данному факту открыто уголовное производство.

Пострадавшим в аварии оказался 45-летний местный житель, которого пришлось госпитализировать.

Напомним, во Львовской области 24 мая произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли четыре человека. Еще четыре человека госпитализированы с травмами разного уровня тяжести.

Также "Страна" рассказывала, что в воскресенье, 5 апреля, во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погиби двое полицейских.