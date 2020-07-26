В Нью-Йорке два штамма коронавируса SARS-CoV-2 были выявлены у четырех тигров и трех львов из Бронксского зоопарка.

Об этом в воскресенье, 26 июля, информирует портал Biorxiv.

Сообщается, что исследователи изучили образцы, взятые у тигров и львов, которые переболели коронавирусом еще весной. Выяснилось, что хищники являются носителями двух разных штаммов коронавируса, из которых только один совпадает с геномом коронавируса выявленного у человека. При этом у львов обнаружилась другая форма SARS-CoV-2, которая была завезена в Нью-Йорк из штата Коннектикут.

На данный момент ученые пытаются выяснить, каким образом коронавирус передается от людей к животным и как он распространяется далее.

По состоянию на 26 июля в Нью-Йорке выявлено 223 532 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 32 608 пациентов умерли и 72 632 выздоровели.

Напомним, недавно в Нью-Йорке две кошки были заражены новым коронавирусом. У обоих наблюдались легкие респираторные симптомы.

Как мы сообщали ранее, ученые исследовали двух собак в Гонконге, у которых нашли РНК коронавнируса после госпитализации их хозяев.