В воскресенье, 26 июля, в районе Шарлоттенбург, рядом с Харденбергплатц в Берлине машина съехала с дороги и протаранила толпу.

Об этом сообщает пожарная служба города в Twitter.

Так, по данным пожарных, пострадали семь человек. Трое из них находится в тяжелом состоянии. Причины инцидента устанавливаются.

Сейчас на месте инцидента работает 60 сотрудников пожарной службы. Задействованы спасательные вертолеты.

В Берлине легковушка влетела в толпу. Фото: twitter.com/Berliner_Fw

Напомним, в Германии в результате тяжелой аварии, в которой столкнулись не менее 17 авто, погиб один человек, десятки пострадали. Один тяжело раненый был доставлен в больницу на вертолете.

Также "Страна" писала, что в немецком городе Фолькмарсен во время проведения карнавала в Розенмонтаг (последний день масленицы) в толпу людей врезалась машина. Пострадали 15 человек, среди них есть дети.