"Партия войны" в Украине нагнетает "зраду" по поводу полномасштабного перемирия, которое начинается на Донбассе уже сегодня ночью - с ноля часов 27 июля.

Остановка огня, судя по подписанному в Минске документу, будет обставлена беспрецедентными мерами - приказами по армии, запретами даже на разведку, на огонь снайперов, на использование дронов, а в подразделения на передовой будут командированы специальные контролеры, чтобы исключить случайные инциденты.

Таких "предохранителей" при прежних перемириях не закладывалось.

Детально новую схему прекращения огня "Страна" уже анализировала в материале "Без дронов и диверсий. В чем суть схемы по прекращению огня на Донбассе".

Украина долгое время не согласовывала подписание дополнительных мер (на чем настаивали Россия и "республики") и пошла на них лишь после серьезного давления извне - угроз России свернуть сотрудничество в рамках Нормандского формата и настоятельных рекомендаций Германии с Францией.

И, видимо, на этот раз есть шансы, что интенсивность боев действительно упадет - пусть даже и на ограниченное время. Что и вызывает резкое недовольство сторонников продолжения конфликта на Донбассе.

"Страна" изучила призывы срывать перемирие, которые уже несутся из Киева, и разобралась, смогут ли они свести на нет попытки остановить огонь.

"Сепары должны страдать". Что пишут противники перемирия

Главный их мессидж тот же, что был и во время разведения войск в Золотом осенью - это не мир, а капитуляция. Тогда это вызвало акции протеста, которые так и назывались - "Нет капитуляции".

"Мир - это хорошо... но не капитуляция", - пишет в одном из постов бывший советник Порошенко Юрий Бирюков. Он также перечисляет признаки "зрады", которая происходит, по его данным, в связи в предстоящи перемирием.

"11 генералов из ГШ выехали в командировку в ООС. По одному на каждую бригаду на линии фронта. Сидеть рядом с комбригом и контролировать его, чтобы упаси божечки он не дал команду нашим военным заниматься положенной им работой".

"Сегодня в 9 утра всем особым тактическим группам контр-снайпинга поступило распоряжение отойти с первой линии обороны, прекратить выполнение боевых задач и сосредоточится на базах", - сообщил Бирюков.

При этом он утверждает, что украинские снайперы никогда не стреляют первыми и только подавляют снайперов противника. Во что, разумеется, верится очень мало - ни в одной армии мира так никто не воюет.

В комментариях к постам Бирюкова ему дают интересные советы:

"Командир бригады должен четко дать понять, что, если начнется война, первым убитым будет генерал от Зеленского (который приехал контролировать остановку огня - Ред.)", - пишет британский военный эксперт Глен Грант, который участвовал в реформировании Минобороны при Порошенко.

О том, какая "зрада" происходит на передовой, рассказывает и волонтер Юрий Копанишин.

"Вчера прибыли "проверяющие из ООС" для контроля "шоб мы не стрельнули, не дай Боже". Сами тоже не в восторге, бо выдернули из теплых кабинетов в поля кормить клопов. Беспилотник, подаренный волонтерами спрятал подальше от греха, РЭБы теперь не за нас".

Он сообщает, что в войсках много таких, кто уже воевал и остается в армии только потому, что "сепары должны страдать".

"Походу, страдать должны мы. Так решил Зеля. Моральный дух - депрессия пздц",- возмущается Копанишин.

По его словам, войскам запретили открывать огонь, а занятые вопреки договоренностям места в "серой зоне", брошены. Также отведены с передовой снайперы.

"Это предательство. ЗРАДА, курва мать, что ни на есть зрадная! Донбасс слили", - пишет волонтер.

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал солдат не исполнять перемирие и призвал всех выходить на акции "Движения сопротивления капитуляции", которые, видимо, уже планируются.

Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов пишет, что перемирие - "бездарное и антигосударственное решение офиса Владимира Зеленского и Андрея Ермака".

Он прямо пишет, что война на Донбассе - единственный козырь Украины, благодаря которому она поддерживает интерес к себе на международной арене.

"Вся международная субъектность Украины основана на одном - на вооруженном сопротивлении агрессии России. Отдавая приказы ограничить максимально боевые действия Верховный Главнокомандующий выбивает из рук нашего государства единственный политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене", - считает Бутусов.

Он говорит, что военные действия помогают дипломатам делать свою работу по сохранению антироссийской повестки Запада. А нынешнее перемирие, которое резко затрудняет продолжение боев, сводит все эти старания на нет.

"Вся надежда, что в армии все еще есть неравнодушные дееспособные воины, которые продолжают свою нелегкую службу, и найдут способы бить врага. Вот так вопреки руководству государства продолжается война за независимость нашей страны", - сокрушается главред Цензора.

То есть кровь должна литься, чтобы Запад продолжал оказывать Украине помощь - такова логика представителей "партии войны".

Хотя общеизвестно, что линия фронта на Донбассе с 2015 года остается почти неизменной.

А это значит, что погибать на фронте военные - да и гражданские от обстрелов - должны даже не для возвращения территорий под контроль Украины. А ради сохранения поддержки тех западных кругов, которые ведут противостояние с Россией - причем вообще не из-за Украины, а в рамках решения собственных геополитических задач, для чего продолжение войны на Донбассе - всего лишь удобный повод.

Доктрина далеко не новая. Причем ее в целом придерживаются и у Зеленского. О том, что мир на Донбассе вреден Украине говорил и глава Минобороны Андрей Загороднюк в январе. По его мнению, это приведет к заморозке конфликта.

"Нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение с всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия", - сказал Загороднюк.

То есть цель - "говорить о возвращении территорий", а не реально их возвращать, чего Украина сделать, как видим, не может. А смерти людей от позиционной войны, получается, нужны для того, чтобы о Донбассе "не забывали" в мире.

В рамки этой стратегии укладывается и отказ Украины разводить войска по всей линии фронта, который прозвучал на декабрьском саммите в Париже. И нежелание до последнего усиливать меры по прекращению огня. Как уже писала "Страна", их обсуждали еще в марте, но тогда Офис президента зарубил самые принципиальные пункты. И согласился на них лишь теперь.

Поэтому возникает вопрос: действительно ли на Банковой сменили стратегию и намерены реально поддерживать перемирие?

Два пути перемирия

Первый - перемирие состоится на практике, что откроет путь к более предметному обсуждению политической части Минских соглашений.

Именно этого не хотят в "партии войны" и мало приветствуют у Зеленского: Банковая официально отказывается исполнять политическую часть договоренностей в их нынешней трактовке (сначала выборы в "ЛДНР" и особый статус - потом передача контроля над границей).

Генштаб, тем временем, рапортует, что к перемирию готовятся серьезно. Он заявил, что на первую линию обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие-миротворцы.

"Такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН", - объясняют военные.

Причем, фразу о самозащите в сообщении Генштаба повторили несколько раз. То ли анонсируя, что перемирие скорее всего сорвется - то ли пытаясь успокоить сторонников "зрады". Более того, в штабе заявили о том, что подтягивают к фронту резервы.

"Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы", - говорится в сообщении.

То есть примерно половину сообщения о перемирии Генштаб посвятил предупреждениям о готовности воевать. Что уже очень показательно.

Сравним это сообщение с аналогичным, изданным вооруженными силами сепаратистов.

В заявлении "Народной милиции ДНР", ответному огню уделено только одно предложение. Причем делается оговорка, что стрельбу в таком случае будут открывать лишь при наличии приказа сверху.

В заявлении же Генштаба Украины говорится, что ВСУ смогут вести ответный огонь, руководствуясь не приказами, а напрямую международными конвенциями и даже уставом ООН, которые гарантируют право на самозащиту.

То есть полная свобода действий.

Также в сообщении "ДНР" заявляется, что приказ об остановке огня уже издан и доведен каждому солдату под роспись. В украинском же варианте о таком приказе вообще не говорится. Зато позволяется реагировать не только на прямые атаки, но и на "провокации", не объясняя, что именно имеется в виду.

То есть практически любой повод может быть использован для открытия огня.

Понятно, что в реальности работа по остановке огня может вестись куда более серьезно, и риторика Генштаба скорее всего призвана остановить заявления о "зраде".

Однако нельзя забывать, что это официальное заявление военного руководства Украины. И для солдат ВСУ оно может стать юридической индульгенцией для продолжения военных действий, несмотря на режим прекращения огня.

Поэтому не исключен и второй путь - перемирие сорвется, и всё пойдет по-старому.

Почему перемирие еще до его начала висит на волоске - объясняет главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Он не исключает, что на какое-то время обстрелы удастся уменьшить - не в последнюю очередь потому, что избиратели Зеленского требуют результатов по Донбассу, а на носу местные выборы. Однако примеры похожих конфликтов по всему миру показывают, что без политического урегулирования закончить войну нельзя. А от этого украинская власть уклоняется.

"Зеленскому нужно предъявить хоть какой-то результат по миру на Донбассе. Поэтому и решили продемонстрировать "прорыв". Хотя бы временно. А потом, после выборов, в случае чего, можно вернуться к прежней стратегии.

Это уже вызвало вал негатива со стороны "партии войны". Зеленского обвиняют в предательстве и капитуляции и выражают надежду, что на передовой подразделения ВСУ будут игнорировать эти "капитулянские приказы" и "найдут способы продолжить исполнять свой долг" (то есть, воевать).

С учетом таких настроений, конечно же, нельзя говорить о том, что меры, вступающие в действие с завтрашнего дня, гарантированно положат конец обстрелам и гибели людей.

К сожалению, нет. Это, безусловно, важный шаг. Но шаг тактический. Стратегически же вопрос прекращения войны может быть решен только через политическое урегулирование. Потому что когда друг против друга стоят две многотысячные армии очень трудно добиться того, чтобы они не стреляли.

Пример конфликта между Арменией и Азербайджаном, который продолжается и сейчас, спустя 30 лет после начала войны, тому подтверждение", - пишет Игорь Гужва.