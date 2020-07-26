Объем Чернореченского водохранилища, которое расположено в районе Севастополя в аннексированном Россией Крыму, существенно сократился за последние полтора месяца.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Так, в Чернореченском водохранилище обнажились островки, а вода отступила от дамбы приблизительно на сто метров.

"Так сильно водохранилище никогда не мелело", - рассказали жители расположенного в Байдарской долине села Павловка.

Уточняется, что так же полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной.

В Севастополе обмелело Чернореченское водохранилище. Фото: krymr.com

Напомним, первый замглавы МИДа Эмине Джапарова, которая ранее занимала пост заместителя министра информационной политики Юрия Стеця, сообщило, что министерство разработало "стратегию деоккупации Крыма". По ее словам, на данный момент документ непубличный, и является частью большой стратегии деоккупации полуострова.