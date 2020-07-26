За прошедшие сутки в Украине коронавирусная болезнь подтвердилась у 63 медиков и 67 детей.

Об этом в воскресенье, 26 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"За прошедшие сутки заболели 920 человек, из них - 67 детей и также 63 медицинских работника. Были госпитализированы 174 человека", - сказал чиновник.

По его словам, с начала эпидемии Covid-19 в Украине заболели 8 337 медицинских работников и 4 596 детей.

Степанов также рассказал, что за предыдущие сутки было проведено 17 717 тестов на коронавирусную болезнь, из них 12 559 исследований - методом ПЦР, 5 158 исследований - методом ИФА.

Слова Степанова о коронавирусной статистике - с 02:49. Видео: Минздрав в Facebook

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в Украине сегодня достигло 64 849 пациентов. Регионами-лидерами антирейтинга по числу подтвержденных случаев Covid-19 являются Киев, Львовская и Ровенская области.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, коронавирусом в мире заразились уже 16 046 986 человек. Общее число смертей от болезни достигло показателя 644 528. При этом пять недель назад количество зараженных было практически в два раза меньше - 8 003 021 человек.