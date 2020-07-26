В Вознесенске Николаевской области из приюта сбежали четверо детей возрастом от 9 до 12 лет. Полицейские обнаружили их возле автозаправки на окраине города.

Об этом в воскресенье, 26 июля, информирует пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

"Поздно вечером 25 июля в отдел полиции обратился работник местного приюта с сообщением о том, что исчезли четверо воспитанников в возрасте от 9 до 12 лет: двое мальчиков и две девочки", - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что на поиски детей был брошен весь личный состав Вознесенского отдела.

"Вскоре правоохранители нашли детей - возле одной из автозаправочных станций на окраине райцентра", - добавили в пресс-службе.

Стражи порядка установили, что родители воспитанников приюта были лишены родительских прав. При этом дети планировали сбежать из учреждения домой в Казанковский район и свою "операцию" они планировали заранее. Беглецы даже нарисовали карту маршрута от приюта до железнодорожного вокзала. После ужина дети перелезли через забор и скрылись. Однако в бегах им удалось пробыть недолго, всего через несколько часов полицейские вернули детей в приют.

"Сейчас все четверо детей находятся в приюте, с ними работает психолог. Полицейские готовят представление на руководителя учреждения, чтобы с сотрудниками приюта была проведена дисциплинарная работа", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году из детского дома в Одессе сбежали шестеро детей.

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