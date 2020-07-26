На утро воскресенья, 26 июля, коронавирусная болезнь подтвердилась у 95 жителей столицы. Среди них шестеро детей.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"За прошедшие сутки еще 95 жителей Киева заразились коронавирусом. На сегодня в столице уже 7 620 подтвержденных случаев заражения Сovid-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди зараженных 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 49 мужчин возрастом от 19 до 82 лет, а также шестеро мальчиков в возрасте от 3 до 14 лет. Также заболели двое медиков.

Госпитализировали 10 зараженных. Остальные находятся на самоизоляции под присмотром врачей.

"Больше всего случаев заражения было обнаружено в Деснянском районе - 18. В Шевченковском - 13, а в Печерском районе - 11 случаев", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, министерство здравоохранения Украины представило свежую статистику распространения болезни по регионам страны. Как известно, за сутки обнаружили 920 новых зараженных.