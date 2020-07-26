С начала июля в украинских водоемах утонули 180 человек, из которых более 70 детей. Причиной этому являются нарушения правил безопасного купания.

Об этом в воскресенье, 26 июля, информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 26 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погибло более 180 человек, из них более 70 детей", - говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, что в субботу, 25 июля, в Тернопольской области возле канала у села Била утонул человек. Его вытащили отдыхающие, и только после того позвонили на линию службы спасения. Медики и сотрудники ГСЧС не смогли спасти человека - сердечно-легочная реанимация не принесла результата, так как погибший находился под водой около 20 минут.

"В этот же день в Кировоградской области, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пруду села Каниж Новомиргородского района нашли погибшую женщину. Спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части города Новомиргород достали из воды и доставили тело на берег. Погибшей оказалась местная жительница 1981 года", - добавили в ГСЧС.

Спасатели также напомнили, что во время отдыха у водоемов запрещено:

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей





залезать на предупредительные знаки, буи, бакены





прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого





купаться в одиночестве





использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие средства, не предусмотренные для плавания





плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенных для купания





употреблять спиртные напитки до и во время купания





подплывать близко к плавсредствам, которые движутся недалеко от мест купания





допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног





подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться





детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс





купание детей без сопровождения взрослых

Напомним, что в июне на различных водоемах утонули более 30 детей. Причинами этого спасатели называли жару, начало летних каникул и недостаточный родительский контроль.

Ранее мы писали о том, как компания из четырех человек из-за сильного течения оказалась посреди реки Днепр на надувном матрасе. К их спасению были привлечены водолазы.