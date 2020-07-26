В воскресенье, 26 июля, министерство здравоохранения Украины представило свежую статистику распространения болезни по регионам страны. Как известно, за сутки обнаружили 920 новых зараженных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Так, всего количество зараженных в Украине достигло 64 849 граждан. Всего было проведено 963 641 тестирование методом ПЛР. Выздоровели 310 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 2 549 случаев;





Волынская область - 3 560 случаев;





Днепропетровская область - 1 329 случаев;





Донецкая область - 850 случаев;





Житомирская область - 1 709 случаев;





Закарпатская область - 4 841 случай;





Запорожская область - 734 случая;





Ивано-Франковская область - 4 025 случаев;





Кировоградская область - 693 случая;





Киев - 7 620 случаев;





Киевская область - 3 503 случая;





Львовская область - 8 832 случая;





Луганская область - 120 случаев;





Николаевская область - 546 случаев;





Одесская область - 2 907 случаев;





Полтавская область - 394 случая;





Ровенская область - 5 623 случая;





Сумская область - 430 случаев;





Тернопольская область - 2 725 случаев;





Харьковская область - 3381 случай;





Херсонская область - 219 случаев;





Хмельницкая область - 1 059 случаев;





Черновицкая область - 5 592 случая;





Черкасская область - 897 случаев;





Черниговская область - 711 случаев.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, коронавирусом на нашей Земле заразились уже 16 046 986 человек. Общее число смертей от болезни достигло показателя 644 528. При этом пять недель назад количество зараженных было практически в два раза меньше - 8 003 021 человек.