В Санкт-Петербурге в возрасте 82 лет скончалась Нина Андреева, генеральный секретарь ЦК незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков и автор знаменитой статьи против перестройки в СССР "Не могу поступиться принципами".

Об этом в воскресенье, 26 июля, информирует пресс-служба партии.

Сообщается, что Андреева скончалась еще в пятницу, 24 июля, в результате тяжелой болезни.

"Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях", - говорится в сообщении.

Андреева стала известной благодаря своей статье "Не могу поступаться принципами", опубликованной в газете "Советская Россия" в 1988 году. В ней политик критиковала курс генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и инициированную им перестройку. В частности, в статье осуждались "сторонники леволиберального социализма", которые, "формируют тенденцию фальсифицирования истории социализма" и замалчивают достижения прошлого и настоящего.

Спустя некоторое время публикация была объявлена "манифестом антиперестроечных сил". Однако статья принесла Андреевой не только известность, но и проблемы - политик была вынуждена уйти из Ленинградского технологического института, где она преподавала.

В 1989 году Андреева стала руководителем Всесоюзного общества "Единство - за ленинизм и коммунистические идеалы". Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков была образована в ноябре 1991 года, с этого момента Андреева являлась ее лидером.

Напомним, недавно в английском Кембридже скончался известный писатель, общественный деятель и самый знаменитый диссидент СССР - Владимир Буковский.

Ранее мы писали о том, как 35 лет назад Горбачев запустил процесс перестройки в СССР.