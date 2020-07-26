Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что одним из главных направлений внешней политики страны в сфере безопасности будет противодействие угрозам, которые исходят от России и Китая в космосе.

Об этом говорится в материале Sunday Telegraph.

"На этой неделе Россия, осуществив со спутника провокационное испытание похожего на оружие снаряда, напомнила нам об угрозе, которую она представляет для нашей национальной безопасности и мирного использования космоса", - сказал он.

В то же время Китай, по словам Уоллеса, также занимается разработкой наступательного космического оружия.

Напомним, на переговорах экспертов США и России стран в Вене, которые пройдут с 28 по 30 июля, американская сторона намерена поднять тему создания линии связи по космосу. Соединенные Штаты предлагают России создать такую линию для предотвращения звездных войн.

Как писала "Страна", в апреле Космическое командование США сообщило, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты.