Украинцы испытали немалые сложности при возвращении домой на автобусе из Латвии - украинские пограничники отказывались пропускать граждан без установленного на смартфон государственного приложения "Дій Вдома".

Об этом в воскресенье, 26 июля, "Стране" рассказал один из пассажиров автобуса Евгений Ленский.

По его словам, он возвращался домой рейсом Рига - Киев. В автобусе также находились 15 детей из Донецкой и Луганской областей, которые учились в Вильнюсе по программе международной помощи переселенцам и гражданам, потерявшим родным в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

"Все границы проехали быстренько, транзитом проехали Беларусь, но автобус задержали на въезде в Украину, на пункте пропуска Новые Яриловичи. С ультимативным требованием установить кривое приложение "Дій вдома", - говорит Евгений.

По его словам, это приложение корректно работает лишь на части смартфонов, а на устаревших гаджетах и вовсе может не запуститься. Однако украинские пограничники указывали на постановление Кабинета министров №392, которое регулирует карантинные меры, и отказывались пропускать людей без приложения.

"Как оказалось, наземный транзит через Беларусь подразумевает последующий уход на самоизоляцию. В принудительном порядке теперь надо пройти тест на коронавирус, по прибытию домой, и отчитаться во все то же приложение. Очень интересно и заманчиво, особенно учитывая, что я еду из Прибалтики, которая в зеленой зоне.

А что бы досрочно прекратить эту самоизоляцию - нужно пройти именно ПЛР-исследование, которое стоит 3 500 грн, и его хрен где найдёшь, и которое по времени занимает 10 дней. Иной вариант - две недели таскаться со смартфоном денно и нощно, отправляя фоточки, геолокации, и отвечая на звоночки от контролирующих органов. Эдакий "Коронограм", - добавил турист.

Тем не менее, пассажиры принялись скандалить с пограничниками и спустя некоторое время украинцам был разрешен въезд в страну.

Правда, по словам Евгения, пограничники перед этим заставили всех скачать Дию.

"Но она заработала не у всех и никто не проверил по итогу, прошли ли люди авторизацию. На паспортном контроле взяли данные места жительства и моб телефон. Итого, из шестичасовой эпопеи - два часа штурмовали ворота, час нам пытался внятно объяснить ситуацию вызванный в подкрепление сотрудник, час после этого мы просто сидели, и вот два часа у нас брали данные на паспортном контроле", - рассказывает Евгений Ленский.

Напомним, недавно украинцы массово жаловались на работу государственного приложения "Дій Вдома", который призван контролировать самоизоляцию.

Ранее мы публиковали список стран, откуда украинцы могут возвращаться без самоизоляции.