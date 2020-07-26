В США назвали пять вероятных кандидатов от Демократической партии, которые могут претендовать на пост президента США в 2024 году.

Об этом говорится в материале The National Interest.

Так, если нынешний кандидат Джо Байден сумеет выиграть президентскую гонку, то на следующую каденцию он претендовать не будет в силу своего возраста - политику уже 77 лет. В связи с этим аналитики начали рассматривать возможных новых претендентов, среди которых оказалась самая молодая женщина, которую когда-либо выбирали в Конгресс.

Топ-5 потенциальных кандидатов на президентские выборы в 2024 году от "Демократов":

Александрия Окасио-Кортес - конгрессмен США. Самая молодая дама, которая когда-либо туда выбиралась. Она выступает за бесплатную медицину для всех и за введение новых налогов для богатых. Кроме того, она продвигает экологические инициативы;





Эндрю Куомо - губернатор штата Нью-Йорк. Ему удалось увеличить свое влияние благодаря борьбе с коронавирусом. Его работу на нынешнем посту одобрили 89% избирателей-демократов и 28% избирателей-республиканцев;





Пит Буттиджич - бывший мэр Саут-Бенда в Индиане. Участвовал в праймериз в этом году, но выбыл из гонки в результате поддержки Байдена;





Камала Харрис - сенатор от штата Калифорния и бывший генпрокурор штата. Выступает за повышение минимальной зарплаты, сокращение расходов на образование и легализацию марихуаны;





Майк Беннет - сенатор от Калифорнии, который также участвовал в праймериз в этом году. Выступает за повышение зарплаты учителей и ликвидацию коллегии выборщиков.

Напомним, президент США Дональд Трамп, который использовал фото Майдана в своей предвыборной кампании, заявил, что его главному конкуренту на выборах, Джо Байдену следует пройти тест на когнитивные способности.