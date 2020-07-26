Сотрудники японской корпорации Mitsubishi Chemical разработали экологичные пластиковые пакеты, которые способны полностью разлагаться в морской воде. При их создании использовался сахарный тростник, а на ощупь материал ничем не отличается от обычного полиэтилена.

Об этом в воскресенье, 26 июля, информирует японское общественное телевидение.

В компании утверждают, что пакеты способны разлагаться в море всего за один календарный год. Сейчас корпорация готовится приступить к массовому производству этой экологичной продукции.

Стоит отметить, что все магазины Японии с 1 июля этого года начали в обязательном порядке взимать плату за пластиковые пакеты для упаковки купленных товаров. Японские власти ожидают, что эта мера поможет сократить объемы пластикового мусора в стране и у ее берегов.

Согласно новому закону, стоимость пакетов должна быть не меньше 2 иен (0,52 грн по курсу). При этом магазины продолжают предлагать посетителям бесплатные пакеты, сделанные из биоразлагаемых растительных волокон. Местных жителей также призывают приходить в магазины с собственными сумками, чтобы сократить объемы использования пластиковых пакетов.

По данным ООН, на планете каждый год производится около 300 млн тонн пластикового мусора. При этом 8 млн тонн из этого объема попадает в мировой океан. Там этот мусор измельчается и превращается в микропластик, который заглатывают рыбы, моллюски, китообразные. Это уже стало экологической проблемой глобального масштаба. Власти Японии сейчас разрабатывают комплекс мер, которые помогут к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан с территории страны.

Напомним, в Черном море содержится почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, а концентрация некоторых загрязняющих веществ превышает пороговое значение и может быть опасна для жизни как морских обитателей, так и человека.

Ранее мы писали, что в конце ноября депутаты Верховной Рады одобрили запрет пластиковых пакетов с 2022 года.