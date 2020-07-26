Служивший в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте волонтер признался в поджоге древнего готического храма. Правоохранителям удалось выяснить это лишь после того, как мужчину повторно задержали.

Об этом сообщает Quest France.

Так, второй раз мужчину задержали вчера, 25 июля, в его доме. В тот же вечер он предстал перед следственным судьей, который предъявил ему обвинения по статье "повреждение или разрушение имущества третьих лиц в результате поджога".

Сам виновник признался в том, что поджег собор в трех местах: под большим органом, под малым органом и у электрощита. Однако мотив такого поступка пока неизвестен.

Виновнику акта вандализма грозит до 10 лет лишения свободы и 150 000 евро штрафа.

Напомним, пожар в храме XV века возник утром в субботу, 18 июля. На локализацию возгорания пожарным потребовалось около двух часов. Прокурор Нанта заявил, что не исключает намеренный поджог здания.

Спасателям удалось потушить огонь в соборе Святых Петра и Павла. В результате происшествия был уничтожен большой орган, так же пожар нарушил прочность здания. Большая часть интерьера храма была уничтожена.