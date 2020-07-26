В городе Сиэтл (США, штат Вашингтон) возобновились уличные акции протеста BLM, которые сопровождаются массовыми беспорядками. Задержаны 45 человек, 21 правоохранитель ранен, один сотрудник полиции госпитализирован.

Об этом в воскресенье, 26 июля, информирует полиция Сиэтла в Twitter.

"Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности в связи с этим инцидентом, полиция Сиэтла объявляет демонстрации мятежом", - говорится в сообщении.

В полиции также рассказали о том, что протестующие подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения для несовершеннолетних преступников. Кроме того, демонстранты попытались взорвать стены полицейского участка. Протестующие бросали в полицейских кирпичи, камни, бутылки и взрывоопасные вещества.

Напомним, во время протестов против расизма и полицейского насилия в городе Луисвилль (штат Кентукки) вспыхнула перестрелка, в результате чего были ранены три человека.

Ранее мы писали о том, как протестующие штурмовали здание местного суда в Портленде (штат Орегон).

Как сообщала "Страна", в США не утихают протесты после убийства копом афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая.