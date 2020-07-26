По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, коронавирус подтвердился еще у 920 граждан Украины. Общее число заболевших достигло 64 849 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, с начала эпидемии в стране скончались уже 1 605 человек (+ за сутки 15 человек). Выздоровело же 35 807 украинцев (+310 за сутки).

Уточним, что лидерами по количеству обнаруженных зараженных стали Львовская область, где подтвердились 130 новых случаев Сovid-19, а также Киев - в столице 95 новых пациентов.

Напомним, вчера был абсолютный антирекорд по количеству зараженных коронавирусом в Украине за июль. Заболели 1 106 человек. Тогда больше всего заболевших было обнаружено в Ровенской области - 143 случая. В Киеве вчера официально зафиксировали 129 новых пациентов.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые создадут вакцину от коронавируса из смеси антител переболевших пациентов и людей с иммунитетом.