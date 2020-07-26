По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, коронавирусом на нашей Земле заразились уже 16 046 986 человек. Общее число смертей от болезни достигло показателя 644 528.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Так, лидерами по количеству зараженных остаются Соединенные Штаты, где подтверждены 4 178 021 случаев заражения. На втором месте Бразилия, где подтверждены 2 394 513 случаев заражения Covid-19. На третьем месте Индия - там заражены 1 385 635 человек.

По количеству смертей также "лидирует" США - там скончались от болезни 144 460 американцев. В Бразилии умерли от Covid-19 86 449 человек. На третьем месте оказалась Великобритания, где скончались 45 823 человека.

Уточним, что всего коронавирусом переболели 9 262 520 человек. Больше всего выздоровевших в Бразилии, где официально здоровы уже 1 785 359 человек. В Соединенных Штатах переболели Covid-19 1 279 414 американцев. В Индии переболели 885 573 человека.

Напомним, по состоянию на 16 июня общее число зараженных коронавирусом в мире было почти в два раза меньше - 8 003 021, а количество скончавшихся было меньше на 200 тысяч - 436 899 человек.

Также "Страна" писала, что смертность от коронавируса в Украине выросла за месяц в два раза.