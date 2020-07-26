В американском городе Уэст-Джордан штат Юта небольшой пассажирский самолет Piper-32 рухнул на крышу жилого дома. Погибли трое пассажиров.

Об этом сообщает Fox News.

Так, по информации правоохранителей, на борту самолета находились шесть пассажиров. Выживших медики госпитализировали. При крушении, в доме находилась пожилая женщина - ее также увезли в больницу.

На данный момент известно, что в результате трагедии погибли два человека и 9-месячный ребенок. Дом охватил пожар, повреждены и три рядом стоящих здания. На месте ЧП работает бригада экстренных служб.

В американском штате Юта пассажирский самолет рухнул на дом, есть погибшие. Фото: fox13now

Напомним, в понедельник вечером, 13 июля, на базе Военно-Воздушных сил США в штате Нью-Мексико разбился американский истребитель F-16. Это пятый аналогичный инцидент за 2,5 месяца и второй с участием F-16 за последние две недели.

Также "Страна" писала, что в июне в Северном море, у берегов Британии, нашли тело пилота американского истребителя F-15.