Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию в приграничном городе Кэсонг из-за того, что там обнаружен первый человек, с подозрением на заражение коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает Центральное агентство новостей Северной Кореи, как передает Reuters.

"Чрезвычайное происшествие произошло в городе Кэсонг, где сбежавший три года назад на юг человек, подозреваемый в заражении ужасным вирусом, вернулся домой 19 июля после незаконного пересечения демаркационной линии", - говорится в сообщении.

В то же время не уточняется, прошел ли зараженный тестирование. Известно, что после медицинских проверок и проведения анализов был получен "неопределенный результат". В связи с этим человека изолировали, а силовики начали устанавливать его круг общения.

В случае, если коронавирус подтвердится, это будет первый случай заражения, который официально признала северокорейская власть.

До этого мы приводили слова председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына о том, что коронавирус не проник в страну благодаря работе ЦК Трудовой партии, а также слаженности народа.

Как сообщала "Страна", весной глава КНДР не появлялся на публике примерно в течение трех недель.