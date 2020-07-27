Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 27 июля
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом по областям Украины. За последние сутки заразилось еще 807 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая область - 2 589 случаев;
- Волынская область - 3 616 случаев;
- Днепропетровская область - 1 330 случаев;
- Донецкая область - 850 случаев;
- Житомирская область - 1 723 случая;
- Закарпатская область - 4 874 случая;
- Запорожская область - 750 случаев;
- Ивано-Франковская область - 4 121 случай;
- Кировоградская область - 695 случаев;
- Киев - 7 690 случаев;
- Киевская область - 3 548 случаев;
- Львовская область - 8 952 случая;
- Луганская область - 120 случаев;
- Николаевская область - 559 случаев;
- Одесская область - 2 960 случаев;
- Полтавская область - 394 случая;
- Ровенская область - 5 701 случай;
- Сумская область - 445 случаев;
- Тернопольская область - 2 773 случая;
- Харьковская область - 3 431 случай;
- Херсонская область - 220 случаев;
- Хмельницкая область - 1 059 случаев;
- Черновицкая область - 5 634 случая;
- Черкасская область - 902 случая;
- Черниговская область - 720 случаев.
"По состоянию на 27 июля в Украине зафиксировано 807 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19
Всего в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных, 36 122 пациента выздоровели. Проведено 970 705 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов", - указано в сообщении.
Напомним, из-за ускорения распространения коронавируса Всемирная организация здоровья (ВОЗ) созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. За последние шесть недель общее число заболевших Covid-19 практически удвоилось.
Как сообщала "Страна", у советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайана выявили коронавирусную инфекцию, его тест на Covid-19 дал положительный результат.