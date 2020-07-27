Сколько украинцев в разных регионах болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом по областям Украины. За последние сутки заразилось еще 807 человек. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

  • Винницкая область - 2 589 случаев;
  • Волынская область - 3 616 случаев;
  • Днепропетровская область - 1 330 случаев;
  • Донецкая область - 850 случаев;
  • Житомирская область - 1 723 случая;
  • Закарпатская область - 4 874 случая;
  • Запорожская область - 750 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 4 121 случай;
  • Кировоградская область - 695 случаев;
  • Киев - 7 690 случаев;
  • Киевская область - 3 548 случаев;
  • Львовская область - 8 952 случая;
  • Луганская область - 120 случаев;
  • Николаевская область - 559 случаев;
  • Одесская область - 2 960 случаев;
  • Полтавская область - 394 случая;
  • Ровенская область - 5 701 случай;
  • Сумская область - 445 случаев;
  • Тернопольская область - 2 773 случая;
  • Харьковская область - 3 431 случай;
  • Херсонская область - 220 случаев;
  • Хмельницкая область - 1 059 случаев;
  • Черновицкая область - 5 634 случая;
  • Черкасская область - 902 случая;
  • Черниговская область - 720 случаев.

Сколько украинцев в разных регионах болеют коронавирусом

"По состоянию на 27 июля в Украине зафиксировано 807 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19
Всего в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных, 36 122 пациента выздоровели. Проведено 970 705 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов", - указано в сообщении.

Напомним, из-за ускорения распространения коронавируса Всемирная организация здоровья (ВОЗ) созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. За последние шесть недель общее число заболевших Covid-19 практически удвоилось.

Как сообщала "Страна", у советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайана выявили коронавирусную инфекцию, его тест на Covid-19 дал положительный результат.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.