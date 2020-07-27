В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом по областям Украины. За последние сутки заразилось еще 807 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Винницкая область - 2 589 случаев;

Волынская область - 3 616 случаев;

Днепропетровская область - 1 330 случаев;

Донецкая область - 850 случаев;

Житомирская область - 1 723 случая;

Закарпатская область - 4 874 случая;

Запорожская область - 750 случаев;

Ивано-Франковская область - 4 121 случай;

Кировоградская область - 695 случаев;

Киев - 7 690 случаев;

Киевская область - 3 548 случаев;

Львовская область - 8 952 случая;

Луганская область - 120 случаев;

Николаевская область - 559 случаев;

Одесская область - 2 960 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ровенская область - 5 701 случай;

Сумская область - 445 случаев;

Тернопольская область - 2 773 случая;

Харьковская область - 3 431 случай;

Херсонская область - 220 случаев;

Хмельницкая область - 1 059 случаев;

Черновицкая область - 5 634 случая;

Черкасская область - 902 случая;

Черниговская область - 720 случаев.

"По состоянию на 27 июля в Украине зафиксировано 807 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

Всего в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных, 36 122 пациента выздоровели. Проведено 970 705 тестов методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов", - указано в сообщении.

Напомним, из-за ускорения распространения коронавируса Всемирная организация здоровья (ВОЗ) созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. За последние шесть недель общее число заболевших Covid-19 практически удвоилось.

Как сообщала "Страна", у советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайана выявили коронавирусную инфекцию, его тест на Covid-19 дал положительный результат.