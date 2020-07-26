Во время протестов сторонников движения BLM в городе Луисвилль, что в штате Кентукки, вспыхнула перестрелка, в результате чего были ранены три человека.

Об этом сообщает Courier Journal.

Шествие, посвященное памяти убитой 26-летней афроамериканки Бреонне Тейлор, остановилось, когда в колонне началась стрельба. В полиции уточнили, что все раненые и инициаторы перестрелки - члены одного и того же радикального вооруженного формирования.

Инцидент случился в 20.00 по киевскому времени, всех пострадавших госпитализировали.

Напомним, в американском Портленде продолжается волна протестов Black Life Matter. Протестующие штурмовали здание местного суда. Через забор бросали петарды, в ответ силовики применили слезоточивый газ.

Как сообщала "Страна", Нью-Йорк преодолел эпидемию коронавируса, но теперь перед "столицей мира" предстала новая проблема. Мегаполис сотрясают множественные погромы и рекордная волна убийств на фоне экономического кризиса и сокращения финансирования полиции.