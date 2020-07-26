После положительного результата у 10 врачей скорой помощи Бердянска, диагноз подтвердился еще у девяти человек.

Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

"19 работников Бердянской подстанции СМП имеют положительный ПЦР тест. Однако только у 7 работников наблюдаются клинические проявления в виде насморка и повышенной температуры, у других работников клинических проявлений нет. Все находятся под наблюдением семейных врачей. Относительно чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Бердянске сообщено в Департамент здравоохранения Запорожской областной государственной администрации, ГУ "Запорожской областной лабораторный центр МЗ Украины" и местные власти делают все возможное для предотвращения распространения коронавирусной болезни среди медицинских работников", - указано в сообщении.

Отмечается, что каждый врач дважды прошел ПЦР-тестирование на коронавирус, к работе допускаются только медики с отрицательным результатом теста. Кроме того, на подстанции провели полную дезинфекцию помещений.

Если все же врачи бригады не смогут больше выезжать на вызовы, местные власти уже разрабатывают план привлечения дополнительных бригад врачей для оказания экстренной медицинской помощи населению. В критической ситуации будет создан полевой штаб.

Напомним, ранее на Бердянской подстанции "скорой" коронавирус подтвердился у 10 работников. Болезнь обнаружили после тестирования ПЦР-методом.

Как сообщала "Страна", в санатории Бердянска "Арктика", который расположен на косе, у шестерых отдыхающих выявили коронавирус. Всем отдыхающим и сотрудникам санатория сделают ПЦР-тест. В соответствии с результатами исследований будет принято решение о введении карантина в санатории. В городе с сегодняшнего дня усилены противоэпидемические меры.