Президентская партия "Слуга народа" проведет свой всеукраинский предвыборный съезд 21 августа.

Об этом на своей странице в Facebook вчера заявила глава пресс-службы партии, народный депутат Евгения Кравчук.

"Сегодня на встрече с региональными штабами поделилась полезными лайфхаками в общении с медиа. Надеюсь, было интересно и полезно. Эта встреча стала первой из трех, на которых мы собираем представителей избирательных штабов из всех областей Украины. Впереди, кроме общих, нас еще ждет немало секторальных учений по различным направлениям предвыборной деятельности. Ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуги народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров", - написала она.

По ее словам, именно на этом съезде будет определен кандидат и по 208 округу.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) пока не планирует назначать новые выборы на округе №208 Черниговской области, от которого в Верховную Раду прошел погибший в Киеве Валерий Давиденко.

Как сообщала "Страна", внеочередная сессия Верховной Рады состоится 24 августа, на День независимости Украины.

Также "Страна" писала, что процесс сбора подписей среди народных депутатов фракции "Слуга народа" для проведения внеочередной сессии Верховной Рады пока не начат. На данный момент нардепы работают с избирателями на округах.