Компания Илона Маска SpaceX перенесла очередной запуск партии спутников Starlink для сети глобального интернета на 31 июля.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Spaceflight Now.

Так, стало известно, что в следующую пятницу SpaceX снова попытается доставить партию из 57 спутников на орбиту при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

По итогам проверки всех систем, новую попытку повторят в 10:45 по киевскому времени на мысе Канаверал во Флориде.

Также ракета выведет на орбиту два аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6, которые создала компания BlackSky. Они будут снимать Землю в мультиспектральном оптическом диапазоне с разрешением до метра.

Если погода не подведет, это будет десятый вывод партии спутников Starlink на орбиту.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 000 космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 000) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

Напомним, американская компания Илона Маска SpaceX приняла решение в который раз перенести запуск новой партии из 57 спутников для глобальной сети интернета Starlink.

Как сообщала "Страна", компания SpaceX при помощи ракеты-носителя Falcon 9 запустила на орбиту 58 спутников Starlink в рамках проекта по созданию глобальной сети Интернет.