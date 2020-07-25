Сегодня, 25 июля, в городе Днепр компания из четырех человек из-за сильного течения оказалась посреди реки Днепр на надувном матрасе. К их спасению были привлечены водолазы.

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.

Информация о происшествии поступила спасателям в 19:15. Очевидец рассказал им, что под центральным мостом через реку Днепр, в Соборном районе города, четыре человека на надувном матрасе нуждаются в помощи. К месту вызова были направлены сотрудники ГСЧС.

"Водолазы-спасатели пересадили ребят на спасательный катер и доставили на берег целыми и невредимыми. От оказания медицинской помощи ребята отказались, ведь их жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

К месту происшествия были направлены три человека личного состава и одна лодка "Колибри" Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, недавно в Бережанском районе Тернопольской области в пруду утонули двое подростков. Они отдыхали у водоема без родителей.

Ранее мы писали о том, как полицейские спасли двух киевлян, которые оказались в водах Днепра в самом центре столицы и не могли сами выбраться на сушу.