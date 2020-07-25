Сегодня, 25 июля, от осложнений, вызванных коронавирусом Сovid-19 в возрасте 48 лет умер врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ) в Facebook.

"Печальная новость в лагере сборной Украины.. Отошел в Вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел Сovid-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания... Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца", - указано в сообщении.

Врач, которого в узких кругах называли Ашот, лечил футболистов харьковского "Металлиста" около 20 лет, а спортсменов национальной сборной начал вести с 2016 года.

От имени президента УАФ Андрея Павелко, главного тренера национальной команды Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины ассоциация выразила свои соболезнования семье врача.

"Трудно выразить словами глубину потери. Всегда чуткий и заботливый к каждому игроку, каждому тренеру, каждому члену команды. Не пропускал ни одного обращения, заботясь о здоровье коллег. Вся национальная номанда в большой скорби. Светлая и Вечная Память нашему Ашоту", - добавили представители УАФ.

Напомним, вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) и почетного президента футбольного клуба из города Волочиск Хмельницкой области "Агробизнес" Олега Собуцкого пожизненно отстранили от футбола. Причиной стало избиение 15 июля главного арбитра матча с участием "Агробизнеса" Юрия Иванова.

Как сообщала "Страна", в Харькове во время игры в футбол на тренировочном поле возле стадиона "Металлист" гражданину Ирака стало плохо, в результате он умер.