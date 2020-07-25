Американский танк M1 Abrams случайно подстрелил такую же боевую машину в ходе боевых учений, ранив при этом одного члена экипажа.

Об этом сообщает Military Times.

Так, во время военных учений первой бронетанковой дивизии армии США на полигоне базы Форт-Блисс в Техасе снаряд одного M1 Abrams случайно поразил такой же танк своей части с расстояния в 2,6 км.

Источник в армии США сообщил, что произошло это еще 20 июля во время отработки стрельбы по движущимся мишеням.

Сейчас руководство военной части начало расследование инцидента. Стоит отметить, что M1 Abrams - один из самых тяжелых танков в мире, его вес составляет 62 тонны.

Напомним, в Керченском проливе в оккупированном Крыму затонул один из трех бронетранспортеров - БРДМ-2. Они форсировали пролив и одна из боевых машин не смогла выплыть.

Как сообщала "Страна", в БТР главы Минобороны Молдовы во время военных учений запрыгнула рыба. Александр Пынзарь, преодолевая водныу преграду на бронетранспортере, случайно "поймал лицом" рыбу.