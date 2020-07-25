В Бразилии власти Рио-де-Жанейро отменили массовые уличные празднования Нового года, которые обычно собирают до 3 миллионов туристов и местных жителей. Чиновники таким образом пытаются избежать новой вспышки коронавирусной болезни в стране. Аналогичное решение приняли и власти Сан-Паулу.

Об этом в субботу, 25 июля, информирует местный телеканал Globo со ссылкой на заявление муниципальной компании по развитию туризма Riotour.

"Традиционная модель гуляний Нового года, которую мы практикуем уже многие годы, так же как и карнавал, в нынешних условиях пандемии и отсутствия вакцины, является неприменимой", - говорится в сообщении компании.

Ожидается, что в ближайшее время мэру Рио-де-Жанейро Марселу Кривелле будут представлены альтернативные варианты празднований Нового года, которые не предполагают непосредственного физического присутствия горожан и туристов. Возможно в новом формате будут использоваться цифровые платформы и телетрансляции. При этом, как и ранее, финансироваться празднования будут из внебюджетных средств.

Также пока не ясно, будет ли проводиться следующий карнавал в Рио и парад школ самбы.

Бразилия занимает второе место в антирейтинге стран по количеству выявленных случаев коронавируса с начала пандемии. Всего болезнь Covid-19 там подтвердилась, по состоянию на сегодня, у 2 355 920 человек (+7 720 случаев за сутки).

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